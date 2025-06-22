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Израиль второй раз за девять дней атаковал ядерный комплекс в Иране

Ядерный объект в Исфахане вновь атакован израильской армией.

Источник: Комсомольская правда

Израиль вновь нанес удары по территории Ирана. На этот раз целью стал ядерный комплекс в Исфахане. Это уже второй прилет по объекту за девять дней. Об этом свидетельствуют данные Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

О последствиях никакой информации не поступало. Неизвестно также количество пострадавших в результате удара. Атака произошла 21 июня.

«Крупный ядерный комплекс в Исфахане во второй раз стал мишенью во время израильской атаки на Иран за последние девять дней, пострадало еще несколько зданий», — сказано в заявлении МАГАТЭ.

В израильско-иранский конфликт, между тем, норовят вступить и Соединенные Штаты. Вашингтон может использовать самую мощную в мире неядерную бомбу.

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