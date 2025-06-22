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В Луганске из свечей выложили силуэт легендарного Комбата

Молодежные активисты ЛНР выложили из свечей очертания легендарного Комбата.

Источник: © РИА Новости

ЛУГАНСК, 22 июн — РИА Новости. Молодежные активисты ЛНР в рамках всероссийской акции «Огненные картины войны» из 3,5 тысяч свечей выложили очертания легендарного Комбата в одном из парков Луганска.

«Это уже ежегодные встречи на этом месте. Место для акции выбрали действительно легендарное, отсюда уходила наша 395-я шахтерская дивизия и, как мы видим, место действительно обладает неким притяжением. Сегодняшнее поколение приходит сюда почтить память наших предков, передать детям и внукам. Такие мероприятия очень важны, потому что очень важно передавать память поколений», — сказала журналистам на мероприятии врио главы администрации Луганска Яна Пащенко.

По словам регионального руководителя движения «Волонтеры Победы» Алины Захаровой, создать эскиз «огненной картины» помогли представители Союза художников ЛНР, а молодежные активисты выложили картину из свечей.

«Каждая свеча — это память о погибшем герое. Было зажжено 3,5 тысячи свечей», — рассказала Захарова.

На акции присутствовали также представители силовых ведомств, местные власти, общественники, активисты и другие жители города. Собравшиеся возложили цветы и зажгли свечи у мемориала Великой Отечественной войны.