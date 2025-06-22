Депутаты Госдумы почтили память павших в годы ВОВ у Музея Победы

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Единая Россия» почтили память павших в годы Великой Отечественной войны у Музея Победы на Поклонной горе в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Парламентарии, в том числе вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и глава думской фракции Владимир Васильев, приняли участие в акциях «Свеча памяти» и «Огненные картины войны».
У музея депутаты, партийцы и «Волонтеры победы» зажгли свечи и выложили силуэт скульптуры «Родина-мать зовет» — символа Года защитника Отечества.
Кроме того, на стенах Музея Победы высветились виртуальные 1418 свечей.
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