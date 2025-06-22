Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Интер» и дортмундская «Боруссия» одержали победы на клубном чемпионате мира

Итальянский «Интер» одержал победу над японским «Урава Ред Даймондс» со счётом 2:1 в матче второго тура группового этапа клубного чемпионата мира по футболу, проходившем в Сиэтле (США). Японская команда открыла счёт на 11-й минуте благодаря голу Рёмы Ватанабэ, однако миланцы смогли переломить ход встречи.

Сначала на 78-й минуте Лаутаро Мартинес сравнял счёт, а на второй добавленной минуте матча Валентин Карбони принёс миланскому клубу победу. Эта победа вывела «Интер» на первое место в группе E с 4 очками, тогда как «Урава Ред Даймондс», не набравший ни одного очка, потерял шансы на выход в плей-офф.

Параллельно в другом матче турнира немецкая «Боруссия» (Дортмунд) в захватывающем поединке одержала победу над южноафриканским «Мамелоди Сандаунз» со счётом 4:3. Эта встреча, прошедшая в Цинциннати (США), стала одной из самых результативных на текущем турнире.

А днём ранее на КЧМ лондонский «Челси» сенсационно проиграл бразильскому «Фламенго». Матч, проходивший в Филадельфии (штат Пенсильвания, США), закончился со счётом 1:3.