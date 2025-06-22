«Интер» и дортмундская «Боруссия» одержали победы на клубном чемпионате мира

Сначала на 78-й минуте Лаутаро Мартинес сравнял счёт, а на второй добавленной минуте матча Валентин Карбони принёс миланскому клубу победу. Эта победа вывела «Интер» на первое место в группе E с 4 очками, тогда как «Урава Ред Даймондс», не набравший ни одного очка, потерял шансы на выход в плей-офф.