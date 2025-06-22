Люди часто испытывают острую нехватку времени и за короткие выходные не успевают восстановиться после трудовых будней. А значит, у нмх остается меньше сил и врмени на общение и повышение демографии. В связи с этим старший священник Храма-Памятника на Крови Максим Миняйло в беседе с URA.ru призвал закрывать гипермаркеты по воскресеньям.
По мнению протоиерея, это позволит людям сэкономить время и силы. Им стоит восстанавливаться, а не «гонять по этажам с тележками». Старший священник считает, что эта проблема присутствует, в особенности, у молодых семей, которые должны иметь время для общения.
«Человек работает с понедельника по пятницу, а потом вы его, желающие нажиться, гоните по этим этажам с тележками. Он последние силы оставляет в этом магазине. А где любовь, где семья, где дети?» — вопросил протоиерей.
В России, между тем, планируют запретить навязывание детских смесей. Депутат Татьяна Буцкая считает, что в роддомах такой практики быть не должно.