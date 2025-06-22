Люди часто испытывают острую нехватку времени и за короткие выходные не успевают восстановиться после трудовых будней. А значит, у нмх остается меньше сил и врмени на общение и повышение демографии. В связи с этим старший священник Храма-Памятника на Крови Максим Миняйло в беседе с URA.ru призвал закрывать гипермаркеты по воскресеньям.