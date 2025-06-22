Чиновница в Абхазии заявила, что туристы из России с «Дошираком» не нужны

— Мы не получим тот доход, который планировали. Турист, который приезжает за 300 рублей, будет стоять в очереди за стаканом сока в отеле, а на улице ничего не купит. Они приезжают, покупают «Дошираки», а мы хотим, чтобы они приобретали сувениры, нашу сельхозпродукцию. Нам такой турист не нужен, — сказала чиновница во время совещания правительства Абхазии, передает портал «Блокнот Сочи».