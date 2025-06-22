Какой возраст в России считают уже старостью — соцопросы и реальность

— Начиная с 39 лет организм начинает стареть, в нём меняются клетки и происходят иные процессы. Поэтому к молодёжи на законодательном уровне, на мой взгляд, должны относиться граждане в возрасте до 40 лет. Необходимость такой меры обусловлена не только тем, что люди до этого возраста чувствуют себя молодыми, это также будет целесообразно и с экономической точки зрения. Например, расширение льготных программ для молодёжи до 40 лет, я считаю, это было бы полезно для наших граждан, — заключил парламентарий.