Какой возраст в России считают уже старостью — соцопросы и реальность

Под старостью, как правило, понимают период жизни человека, в который происходит ослабление организма в силу возраста и сопутствующих ему заболеваний и иных факторов. Внешне она проявляется прежде всего появлением морщин и седых волос.
Согласно опросу, проведённому ФОМ в сентябре прошлого года, каждый четвёртый россиянин отметил, что старость наступает в возрасте от 60 до 64 лет. За 10 лет число придерживающихся данной точки зрения увеличилось на 2%. Старость наступает в 70−74 года, считают 15% респондентов, за последнее десятилетие этот показатель вырос на 1%. По 13% опрошенных уверены, что стареть человек начинает в промежутке с 50 до 54 и с 55 до 59 лет.
Сравнивая с показателями 2005 года, прослеживается тенденция на увеличение возраста наступления старости, по мнению россиян. В частности, практически за 20 лет снизилось число тех, кто считает, что старость наступает с 50 до 54 лет (-6%), с 55 до 59 лет (-9%), при этом увеличилось — с 65 до 69 лет (+3%), с 70 до 74 лет (+7%), 80 лет и старше (+4%).
Основными преимуществами старости россияне назвали отсутствие необходимости работать, получение пенсий и наличие жизненного опыта. Основные недостатки преклонного возраста: маленькая пенсия, плохое здоровье и старческая немощь.
На этом фоне в обществе активно в последнее время обсуждается вопрос необходимости увеличения возраста молодёжи. Согласно федеральному закону «О молодёжной политике в Российской Федерации» молодёжью считается социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно.
Напомним, что в марте министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поддержал призывы увеличить возраст молодёжи до 40 лет.
— Это предложение вполне рационально, и многие страны уже сегодня внедрили его у себя, поэтому поддерживаю, — сказал он.
Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов отметил, что увеличение возраста настигаемой человека старости увеличивается, поскольку растёт средняя продолжительность жизни в современном возрасте.
— Старение — это, с одной стороны, объективный процесс, которому подвержен любой организм, а с другой стороны, это индивидуальная история и зависит от особенностей организма и образа жизни каждого конкретного человека, — сказал Тумусов в беседе с Life.ru.
По словам депутата, если брать в среднем, то организм человека считается молодым до наступления возраста 39 лет.
— Начиная с 39 лет организм начинает стареть, в нём меняются клетки и происходят иные процессы. Поэтому к молодёжи на законодательном уровне, на мой взгляд, должны относиться граждане в возрасте до 40 лет. Необходимость такой меры обусловлена не только тем, что люди до этого возраста чувствуют себя молодыми, это также будет целесообразно и с экономической точки зрения. Например, расширение льготных программ для молодёжи до 40 лет, я считаю, это было бы полезно для наших граждан, — заключил парламентарий.
Американские учёные и вовсе пришли к выводу, что старение человека происходит не планомерно, а скачками. Соответствующее исследование было опубликовано в журнале Nature Aging.
В исследовании, которое провели в Стэнфордском университете, приняли участие 108 человек в возрасте от 25 до 75 лет. У каждого из них на регулярной основе брали образцы крови. В результате экспертами было проанализировано порядка 135 тыс. различных молекул и микробов. На основании чего они пришли к выводу, что наиболее значительные изменения в организме происходят в возрасте 44 и 60 лет независимо от половой принадлежности.
В 44-летнем возрасте были выявлены изменения молекул, которые связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями и метаболизмом, а в 60 лет — в иммунной системе и углеводном обмене. Данное исследование подтвердило данные о том, что вероятность возникновения возрастных заболеваний увеличивается после наступления 60 лет.
Британские учёные и вовсе пришли к выводу, что на процесс старения оказывает влияние материальное положение человека. В частности, было отмечено, что люди, испытывающие материальные трудности, стареют быстрее состоятельных.
— На протяжении десятилетий мы знали, что социальное преимущество связано с улучшением здоровья, но наши результаты показывают, что оно может также замедлять сам процесс старения, — говорится в исследовании.