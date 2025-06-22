Путин побеседует с редакторами учебников истории

Разделы о 1970-х, 1980-х, 1990-х и 2000-х годах в новых учебниках по истории России существенно переработали. Также в них включили раздел о ключевых событиях современности: воссоединении Крыма и Севастополя с Россией, предпосылках и событиях Специальной военной операции, а также вхождении новых регионов в состав РФ.