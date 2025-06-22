Путин побеседует с редакторами учебников истории

Путин 22 июня встретится с редакторами государственной линейки учебников истории.
Президент РФ Владимир Путин в воскресенье, 22 июня, проведет встречу с редакторами единых учебников истории для 5−11 классов и учреждений среднего профессионального образования, сообщает РИА Новости.
Ожидается, что на встрече обсудят итоги проделанной работы и перспективы разработки новых учебных курсов для их последующего внедрения в образовательный процесс.
Как ранее сообщал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, среди участников встречи будут помощник президента РФ Владимир Мединский, академик Александр Чубарьян, министр просвещения Сергей Кравцов и ректор МГИМО Анатолий Торкунов.
Новые единые учебники по истории для 10−11 классов используются в российских школах с 1 сентября 2023 года и включают четыре тома, охватывающих историю России и всеобщую историю.
В качестве новшества в учебники добавили QR-коды, которые ведут читателя к литературным произведениям, художественным фильмам и цифровым ресурсам для получения дополнительной информации.
Разделы о 1970-х, 1980-х, 1990-х и 2000-х годах в новых учебниках по истории России существенно переработали. Также в них включили раздел о ключевых событиях современности: воссоединении Крыма и Севастополя с Россией, предпосылках и событиях Специальной военной операции, а также вхождении новых регионов в состав РФ.
Кроме того, осенью 2024 года в ряде регионов РФ стартовал этап пилотного тестирования новых учебников по истории для 5−9 классов. Их планируется ввести в школах с 1 сентября 2025 года.
Тираж новых учебников истории для 5−9 классов составит 16 миллионов экземпляров. Суммарно в изданиях представлено свыше 2000 иллюстраций и 100 исторических карт. Особый акцент в учебниках сделан на роли России в мировой истории, значительно расширены разделы о развитии науки, культуры и искусства. Также в новой версии учебника для 5 класса появится раздел о становлении первобытного общества на территории России.
Авторами учебников выступили помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, ректор МГИМО Анатолий Торкунов и научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.
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