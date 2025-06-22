Бузова поздравила экс-бойфренда Даву и Мари Краймбрери с рождением дочери

Напомним, Бузова и Дава встречались с 2019 по 2021 год. После разрыва певица обвинила блогера в насилии. Дава всё отрицал и говорил о несовместимости характеров как причине расставания. Весной 2024 года появились слухи о том, что Бузова снова общается с Давой. Некоторые утверждали, что она может пытаться вызвать ревность у Краймбрери. Эти слухи усилились после последней серии шоу «Сокровища императора», где Бузова горячо поцеловала Даву.