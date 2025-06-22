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Бузова поздравила экс-бойфренда Даву и Мари Краймбрери с рождением дочери

Ольга Бузова на концерте Димы Билана в Москве порадовала фанатов неожиданным жестом. Она обняла Мари Краймбрери, чтобы поздравить супругу своего бывшего бойфренда Даву с рождением дочки.

Источник: Life.ru

Это событие происходило на глазах 35 тысяч зрителей на «ВТБ Арене». После объятий Ольга ещё некоторое время о чём-то рассказывала возлюбленной Давида Манукяна.

Бузова обняла супругу экс-бойфренда Давы Мари Краймбрери на концерте Билана. Видео © starhit.ru.

Певица Мари Краймбрери и блогер Дава стали родителями в мае. Дава поддерживал жену во время родов, находясь рядом с ней в этот значимый момент.

Напомним, Бузова и Дава встречались с 2019 по 2021 год. После разрыва певица обвинила блогера в насилии. Дава всё отрицал и говорил о несовместимости характеров как причине расставания. Весной 2024 года появились слухи о том, что Бузова снова общается с Давой. Некоторые утверждали, что она может пытаться вызвать ревность у Краймбрери. Эти слухи усилились после последней серии шоу «Сокровища императора», где Бузова горячо поцеловала Даву.