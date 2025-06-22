Reuters: Израиль может ударить по Фордо, не дожидаясь сделки Ирана и США

Израильское руководство проинформировало администрацию Дональда Трампа о нежелании ждать две недели для заключения соглашения с Ираном, рассматривая возможность нанесения ударов по иранскому ядерному объекту в Фордо. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на информированные источники.
«Израильские чиновники заявили администрации Трампа, что не хотят ждать две недели, пока Иран придет к соглашению по отказу от ключевых частей своей ядерной программы, и Израиль может действовать самостоятельно до истечения этого срока», — передает агентство.
Анонимные источники сообщили, что в ходе состоявшегося в четверг «напряженного» телефонного диалога с представителями администрации Трампа израильские официальные лица передали свою позицию американской стороне.
Reuters также писал, что Израиль в ходе предыдущих контактов выражал несогласие с двухнедельным сроком для ядерных переговоров с Ираном, предложенным Трампом, настаивая на безотлагательных действиях.
Уточняется, что неизвестно, поднимался ли этот вопрос в ходе последнего телефонного общения с американской администрацией.
Накануне KP.RU писал, что на фоне ударов Израиля Иран и США провели прямые телефонные переговоры.