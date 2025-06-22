Акция «Свеча памяти» проходит у Музея Победы в Москве

В России ежегодно проходит акция «Свеча памяти». В этот день огонь зажигают во многих городах страны. Традиционно акция проводится в ночь на 22 июня. 2025 год не стал исключением. В этот день участники зажгли факел от Огня Памяти и Славы в Москве. Видео опубликовали в пресс-службе Музея Победы, где прошла акция.