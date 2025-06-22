Акция «Свеча памяти» проходит у Музея Победы в Москве

В России ежегодно проходит акция «Свеча памяти». В этот день огонь зажигают во многих городах страны. Традиционно акция проводится в ночь на 22 июня. 2025 год не стал исключением. В этот день участники зажгли факел от Огня Памяти и Славы в Москве. Видео опубликовали в пресс-службе Музея Победы, где прошла акция.
Права разжечь огонь памяти удостоились ветераны Великой Отечественной войны Мария Рохлина и Иван Гришанов. Кроме того, участником стал генеральный директор Музея Победы Александр Школьник.
Стоит напомнить, что свечи зажигают в честь 27 миллионов погибших в боях за Родину в 1941—1945 годах. Акция проводится, в том числе, в онлайн-формате. В этом году зажгли почти миллион виртуальных свечей.
В честь дня памяти 21 июня у Ржевского мемориала прошел концерт. Разработаны также реконструкции событий Великой Отечественной войны.