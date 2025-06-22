Зеленая среда. Определяем тип почвы на своем участке и выбираем, что сажать на нем

В редакцию «МК в Самаре» поступил вопрос от постоянной читательницы нашей рубрики «Зеленая среда»: «Подскажите, а как узнать какая почва на участке (кислая или какая там еще бывает)? Планирую заказать и сажать растения у сестры на даче, это район Молгачи, у них рядом сосны и почва песчаная. Что на такой почве хорошо растет?».