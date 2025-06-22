Зеленая среда. Определяем тип почвы на своем участке и выбираем, что сажать на нем

В редакцию «МК в Самаре» поступил вопрос от постоянной читательницы нашей рубрики «Зеленая среда»: «Подскажите, а как узнать какая почва на участке (кислая или какая там еще бывает)? Планирую заказать и сажать растения у сестры на даче, это район Молгачи, у них рядом сосны и почва песчаная. Что на такой почве хорошо растет?».
Отвечает наш консультант по ландшафтному дизайну Татьяна Кучумова:
— Судя по всему речь идет о селе Молгачи в Красноярском районе Самарской области. Описание (песчаная почва, сосны рядом) говорит о том, что почва на участке, скорее всего, песчаная или супесчаная, с повышенной кислотностью. Сосны, как правило, хорошо растут на кислых почвах.
Что еще хорошо растет на песчаной почве.
На песчаных почвах хорошо растут растения, которые устойчивы к засухе и не требовательны к плодородию почвы. Вот несколько вариантов:
• Овощи: Морковь, свекла, редис, тыква, кабачки, патиссоны.
• Ягодные кустарники: Малина, крыжовник, смородина.
• Плодовые деревья: Яблоня, груша, слива, вишня (на подвоях, адаптированных к песчаным почвам).
• Цветы: Лаванда, котовник, гипсофила, эхинацея, люпин, гайлардия, рудбекия, роза, она прекрасно адаптируется (вспомните Крым и южные регионы страны). Многолетние маки — их корневая уходит на много метров вглубь, лилии.
• По деревьям: сосны горные, сосны видовые. По лиственным породам лучше оглянуться вокруг — что у соседей, что гибнет и где жёлтые листья, а что неплохо себя чувствует.
Например, катальпа легко адаптируется к такой земле. Крушина ломкая (и раскидистым кустом и фастигиаты).
• Из плетистых растений: виноград и жимолость. Если обеспечить корням тень, а голове солнце — будет расти клематис.
Что можно сделать для улучшения песчаной почвы.
Песчаные почвы можно улучшить, добавляя в них органические вещества:
• Компост: Улучшает структуру почвы, повышает ее влагоудерживающую способность и обогащает питательными веществами.
• Торф: Удерживает влагу в почве, но может повышать ее кислотность.
• Перегной: Отличное удобрение, богатое питательными веществами.
• Сидераты: Посев растений-сидератов (например, горчицы, фацелии, овса) и их запашка в почву улучшает ее структуру и обогащает органическим веществом.
Растения, устойчивые к кислым почвам.
Если почва действительно кислая, можно посадить растения, которые хорошо переносят повышенную кислотность:
• Ягодные кустарники: Клюква, голубика, брусника.
• Цветы: Азалия, рододендрон, вереск, гортензия.
Но очень хочется обратить ваше внимание — мы не в пустыне, а растения — не кактусы.
После посадки обеспечить полив и затенение необходимо. Вот краткие советы:
• При посадке растений на песчаных почвах необходимо обеспечить им достаточный полив и подкормки.
• Перед посадкой рекомендуется провести анализ почвы, чтобы точно определить ее тип и кислотность.
• Не все растения, перечисленные выше, гарантированно будут хорошо расти на участке с песчаной почвой. Необходимо учитывать особенности климата и другие факторы.
Рекомендую начать с небольшого участка и постепенно расширять посадки, наблюдая за тем, как растут различные растения.
Определить тип почвы на участке можно несколькими способами:
Визуальный осмотр и тактильные ощущения.
• Песчаная почва: Легко рассыпается в руках, не образует комка. Хорошо пропускает воду, но плохо удерживает питательные вещества.
• Глинистая почва: Тяжелая, липкая, при сжатии образует плотный комок. Плохо пропускает воду и воздух, но хорошо удерживает питательные вещества.
• Суглинистая почва: Занимает промежуточное положение между песчаной и глинистой. При сжатии образует комок, который легко рассыпается.
• Супесчаная почва: Близка к песчаной, но содержит небольшое количество глины.
• Торфяная почва: Темного цвета, рыхлая, легкая. Хорошо впитывает воду, но может быть кислой.
Определение кислотности почвы «народными» способами.
• с помощью уксуса: Налейте немного уксуса на образец почвы. Если появятся пузырьки, то почва щелочная или нейтральная. Если реакции нет, то почва кислая.
• с помощью соды: Размешайте небольшое количество соды в воде и полейте этой смесью образец почвы. Если появится шипение, то почва кислая.
Специальные наборы для определения кислотности почвы.
В садовых магазинах продаются специальные наборы для определения кислотности почвы (pH-метр, лакмусовая бумага). Они позволяют получить более точный результат.
Лабораторный анализ почвы.
Самый точный способ определения типа и кислотности почвы — это лабораторный анализ. Для этого необходимо собрать образцы почвы с разных участков и отправить их в специализированную лабораторию.
Еще больше советов по ландшафтному дизайну, обустройству сада и огорода в нашей рубрике «Зеленая среда».
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