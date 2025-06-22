В Петербурге стартовала акция «Свеча памяти»

После минуты молчания, объявленной на площади в память о погибших в годы войны, губернатор, волонтеры и члены петербургского «Движения первых» установили 80 тысяч свечей в общую огненную картину, созданную на площади. Она символизирует путь от начала и до конца войны, от сражений за Брестскую крепость до взятия Рейхстага. На ней изображены скульптура «Родина-мать зовет», Брестская крепость, момент водружения Знамени Победы над Рейхстагом.