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В Петербурге стартовала акция «Свеча памяти»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 22 июн — РИА Новости. Акция «Свеча памяти», посвященная Дню памяти и скорби и 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны, проходит на Дворцовой площади в Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.

Герои. Подвиги. Победа
Источник: РИА Новости

В торжественном мероприятии приняли участие губернатор Александр Беглов, врио заместителя командующего войсками Ленинградского военного округа по военно-политической работе Виталий Янковец, председатель правления «Движения первых» Артур Орлов, первый заместитель председателя Совета муниципальных образований Андрей Жабрев, хирург клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова СПбГУ Георгий Кантария — внучатый племянник водрузившего Знамя Победы над Рейхстагом Мелитона Кантарии, историк и философ Андрей Вассоевич, а также волонтеры петербургского отделения организации «Движение Первых» и клуба «Дзержинец», школьники и студенты, петербуржцы.

«Сегодня мы снова зажигаем свечи. Акция — это наша память о всех согражданах, жизни которых унесла война. Это наш знак благодарности всем, кто сражался за Родину и отдал жизнь ради будущего страны», — сказал Беглов.

Глава города отметил, что 22 июня 1941 года — трагическая дата в истории нашей страны.

«Это начало самой страшной войны в истории. В Победу верили с первых дней войны. Верили пограничники, первыми принявшие удар врага. Верили все, кто шёл в военкоматы, чтобы защищать Родину. Верили все, кто стоял у станков. Пока горит свеча памяти — мы едины, а значит, мы непобедимы», — сказал губернатор.

Под проливным дождем, который идет в Петербурге всю субботу, участники акции зажгли свечи от лампады с огнем с Пискаревского кладбища. Его доставили на площадь военнослужащие почетного караула. Чтобы свечи не погасли от дождя, их пришлось закрывать пластиковыми крышками.

После минуты молчания, объявленной на площади в память о погибших в годы войны, губернатор, волонтеры и члены петербургского «Движения первых» установили 80 тысяч свечей в общую огненную картину, созданную на площади. Она символизирует путь от начала и до конца войны, от сражений за Брестскую крепость до взятия Рейхстага. На ней изображены скульптура «Родина-мать зовет», Брестская крепость, момент водружения Знамени Победы над Рейхстагом.

Также для всех желающих организован концерт.

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