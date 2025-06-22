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Глава Минпросвещения назвал фейком фото поздравления с ошибкой в слове

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что фотография его поздравления «Артеку» с ошибкой в слове является шуткой, созданной в фоторедакторе.

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что фотография его поздравления детскому лагерю «Артек» с ошибкой в слове является чьей-то шуткой, сфабрикованной в фоторедакторе.

Чиновник в беседе с ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме отметил, что шутку сочинил неизвестный, а затем приступил к ее тиражированию в Интернете.

Так, ранее на появившемся в соцсетях изображении поздравления была пропущена буква «д» в слове «праздник».

Кравцов сказал, что ряд Telegram-каналов «подхватили» новость, не озаботившись проверкой информации, и такие случае происходят достаточно часто — так и получилась «сенсация» на пустом месте.

Министр заявил, что с юмором отнесся к этому фото. При этом ответственность за эту шутку, по его словам, лежит на тех, кто ее создал и растиражировал.