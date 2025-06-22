Глава Минпросвещения назвал фейком фото поздравления с ошибкой в слове

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что фотография его поздравления детскому лагерю «Артек» с ошибкой в слове является чьей-то шуткой, сфабрикованной в фоторедакторе.
Чиновник в беседе с ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме отметил, что шутку сочинил неизвестный, а затем приступил к ее тиражированию в Интернете.
Так, ранее на появившемся в соцсетях изображении поздравления была пропущена буква «д» в слове «праздник».
Кравцов сказал, что ряд Telegram-каналов «подхватили» новость, не озаботившись проверкой информации, и такие случае происходят достаточно часто — так и получилась «сенсация» на пустом месте.
Министр заявил, что с юмором отнесся к этому фото. При этом ответственность за эту шутку, по его словам, лежит на тех, кто ее создал и растиражировал.