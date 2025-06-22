Польские журналисты возмутились заявлениями Путина на ПМЭФ

Заявления президента Российской Федерации Владимира Путина на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге (ПМЭФ) спровоцировали резкую реакцию СМИ в Польше.
Польский портал TVN24 проанализировал это мероприятие и выделил манеру поведения российского лидера. Авторы статьи отметили, что глава РФ выступил на Петербургском экономическом форуме, продемонстрировав еще большую уверенность, чем обычно.
Во время своего выступления Путин затронул актуальные мировые проблемы. Он подчеркнул, что Россия не добивается капитуляции Украины, а лишь стремится к признанию сложившейся ситуации. Отвечая на вопросы о перспективах, президент назвал россиян и украинцев братскими народами и процитировал известную пословицу о присутствии русского солдата.
— Там, где ступает нога русского солдата, то наше, — сказал он.
Такие слова Путина вызвали недовольство в Польше. Журналистам не понравилось, что российский лидер демонстрировал необычную уверенность. Прозвучавшие на форуме высказывания, по их мнению, были немыслимы для главы РФ год или полтора назад. Теперь же его риторика якобы стала более агрессивной.
— Путин повторил свои тезисы. Было видно, что он очень уверен в себе. Я не могу себе представить, что год назад, полтора года назад он бы сказал что-то подобное. Тогда он говорил очень осторожно, очень деликатно, — написал автор публикации, передает АБН24.
21 июня президент Украины Владимир Зеленский провел оперативное совещание с военными ВСУ сразу после выступления Владимира Путина на ПМЭФ.