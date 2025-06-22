Посланник Трампа Гренелл попросил Маска временно открыть Ирану доступ к Starlink

Население Ирана уже несколько дней находится без постоянного доступа к связи. Удары Израиля лишили иранцев возможности звонить или выходить в Интернет. В связи с этим посланник американского лидера Дональда Трампа Ричард Гренелл предложил бизнесмену Илону Маску временно настроить доступ к системе Starlink в Иране. С такой просьбой он обратился в соцсети.