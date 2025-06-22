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Посланник Трампа Гренелл попросил Маска временно открыть Ирану доступ к Starlink

Посланник Трампа обратился к Маску с просьбой настроить доступ к Starlink в Иране «в течение нескольких недель».

Источник: Комсомольская правда

Население Ирана уже несколько дней находится без постоянного доступа к связи. Удары Израиля лишили иранцев возможности звонить или выходить в Интернет. В связи с этим посланник американского лидера Дональда Трампа Ричард Гренелл предложил бизнесмену Илону Маску временно настроить доступ к системе Starlink в Иране. С такой просьбой он обратился в соцсети.

Ричард Гренелл пояснил, что в Тегеране сейчас нет постоянного доступа к информации, а спутниковая связь смогла бы исправить ситуацию. Посланник Дональда Трампа сообщил, что готов быть одним из тех, кто проспонсирует эту инициативу.

«Илон Маск, сможешь ли ты создать Starlink в Иране в течение следующих нескольких недель? У моих друзей в Иране сейчас нет постоянного доступа к информации. Я внесу пожертвование, и, думаю, другие тоже», — написал Ричард Гренелл.

По мнению российского лидера Владимира Путина, сторонам израильско-иранского конфликта нужно решить проблему дипломатическим путем. Позиция России — призывы к миру.

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