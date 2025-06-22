В Луганске появился огненный портрет легендарного Комбата

«Это уже ежегодные встречи на этом месте. Место для акции выбрали действительно легендарное, отсюда уходила наша 395-я шахтерская дивизия и, как мы видим, место действительно обладает неким притяжением. Сегодняшнее поколение приходит сюда почтить память наших предков, передать детям и внукам», — поделилась врио главы Луганска Яна Пащенко.