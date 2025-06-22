В Луганске появился огненный портрет легендарного Комбата

В одном из парков Луганска молодежные активисты выложили «огненный» портрет легендарного Комбата. На это потребовалось 3,5 тысячи свечей, передает РИА Новости.
Такой необычный портрет создали в рамках акции «Огненные картины войны».
«Это уже ежегодные встречи на этом месте. Место для акции выбрали действительно легендарное, отсюда уходила наша 395-я шахтерская дивизия и, как мы видим, место действительно обладает неким притяжением. Сегодняшнее поколение приходит сюда почтить память наших предков, передать детям и внукам», — поделилась врио главы Луганска Яна Пащенко.
Она отметила, что подобные мероприятия очень важны. Они помогают передавать память между поколениями. Глава движения «Волонтеры Победы» Алина Захарова рассказала, что этот огненный портрет помогли создать художники. По ее словам, «каждая свеча — это память о погибшем герое».