Бывший муж Гагариной Кислов тайно женился на 24-летней актрисе

Бывший супруг певицы Полины Гагариной, актер Петр Кислов, тайно женился на 24-летней коллеге Яне Зориной.
Избранница артиста ранее училась у него актерскому мастерству. Саму свадьбу пара не афишировала, теперь же Кислов рассказал журналистам о семейной жизни и планах на будущее.
— Хотелось бы дочку, но будет парень — мы же не скажем, что нет, — разоткровенничался он в беседе с корреспондентом канала НТВ в рамках передачи «Ты не поверишь!».
Сейчас супруги живут в загородном доме. Актер признался, что любит домашние растения и с удовольствием сам возится в земле.
До свадьбы с актрисой Кислов 14 лет оставался холостяком. Его предыдущий брак с Гагариной длился всего три года. В 2007 году у них родился сын Андрей, которому сейчас 17 лет.
17 июня стало известно, что певица Жасмин впервые станет бабушкой. «Вечерняя Москва» узнала, в каких еще звездных семьях ожидается пополнение. Сын артистки женат на бывшей фигуристке Еве Хачатурян. Жасмин о ней тепло отзывается и дружит с ее матерью Вероникой.