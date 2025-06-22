Уверенность Владимира Путина на ПМЭФ вызвала бурную реакцию в Польше

Российский лидер Владимир Путин выступил с речью на ПМЭФ. Он сделал ряд заявлений, касающихся специальной военной операции. За трансляцией с заседания наблюдал, пожалуй, весь мир. В том числе, речь президента РФ слушали и в Польше. Местные СМИ бурно отреагировали на «обретенную уверенность» Владимира Путина, пишет TVN24.
Российский лидер в ходе выступления повторно сообщил, что Москва не добивается капитуляции Киева. При этом РФ, как ранее неоднократно подчеркивалось, стремится к признанию текущей ситуации. В Польше риторика Владимира Путина вызвала шквал эмоций.
«Путин повторил свои тезисы. Было видно, что он очень уверен в себе. Было видно, что он обрел эту уверенность», — сказано в материале.
Заместитель премьера Госсовета Китая Дин Сюэсян, напротив, положительно высказался о заявлениях Владимира Путина. Он отметил, например, необходимость прокладывания пути к многополярному миру. Об этом говорил и Владимир Путин.