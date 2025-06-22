Ранее председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов после слов президента России Владимира Путина о том, что взятие Сум не исключается, сообщил, что население города ждет прихода российской армии. Он добавил, что этот населенный пункт был основан русскими людьми и население города ждет прихода России. Рогов подчеркнул, что люди там понимают, что развитие и созидание возможно только с Россией, потому что украинские власти всегда относились к этому региона по остаточному принципу. Читайте материал по теме: Зеленский собрал экстренное совещание военных после слов Путина о Сумах.