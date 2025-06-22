Российские войска приблизились к Сумам на 19 километров и готовы к наступлению, сообщает западное издание The New York Times.
Журналисты напомнили заявление президента России Владимира Путина о действиях ВС РФ на этом направлении, когда он отметил, что «нет такой задачи забрать Сумы», но не исключил такого шага.
В публикации отмечается, что Москва требует официального признания суверенитета над четырьмя новыми регионами: ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областями, что неприемлемо для украинского руководства.
«Тем не менее после этого присоединения российские войска вошли еще в три области», — указало издание.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ находятся в сложном положении в Сумской области из-за наступления российской армии.
Ранее председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов после слов президента России Владимира Путина о том, что взятие Сум не исключается, сообщил, что население города ждет прихода российской армии. Он добавил, что этот населенный пункт был основан русскими людьми и население города ждет прихода России. Рогов подчеркнул, что люди там понимают, что развитие и созидание возможно только с Россией, потому что украинские власти всегда относились к этому региона по остаточному принципу. Читайте материал по теме: Зеленский собрал экстренное совещание военных после слов Путина о Сумах.