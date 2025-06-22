Yle: Пограничники в Финляндии задержали местного жителя за поездку в РФ

30 мая сообщалось, что граждане Эстонии выстраиваются в длинные очереди у российской границы ради выгодных покупок в отечественных магазинах. Как отмечается, эстонцы массово едут в РФ из-за более низких цен на продукты и электронику. На пограничном пункте Нарва появились даже предложения по ожиданию в очереди — 10 евро (около 887 рублей) за час.