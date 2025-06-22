«Реал Овьедо» обыграл «Мирандес» и вернулся в Ла Лигу спустя 25 лет

Пока в Испании завершается формирование состава участников Ла Лиги на следующий сезон, в США продолжается борьба на клубном чемпионате мира. Итальянский «Интер» в напряжённом матче одержал победу над японским «Урава Ред Даймондс» со счётом 2:1. Встреча, проходившая в Сиэтле, началась с гола Рёмы Ватанабэ на 11-й минуте, но миланский клуб смог переломить ход игры благодаря точным ударам Лаутаро Мартинеса и Валентина Карбони.