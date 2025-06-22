«Реал Овьедо» обыграл «Мирандес» и вернулся в Ла Лигу спустя 25 лет

«Мирандес» начал матч активно, и уже на 16-й минуте Хоакин Паничелли открыл счёт. Однако «Овьедо» удалось сравнять счёт перед перерывом — на 39-й минуте ветеран Санти Касорла реализовал пенальти. Во втором тайме на 52-й минуте Ильяс Шаир вывел хозяев вперёд. Судьба путёвки решилась в дополнительное время, где на 103-й минуте Франсиско Портильо установил окончательный счёт 3:1.
В регулярном чемпионате Сегунды оба клуба набрали по 75 очков, заняв третье («Овьедо») и четвёртое («Мирандес») места соответственно. Прямые путёвки в Ла Лигу завоевали «Леванте» и «Эльче».
Стоит отметить, что «Овьедо» вернётся высший дивизион Испании по футболу спустя 25 лет. Последний раз команда играла в Ла Лиге в далёком сезоне 2000/01.
Пока в Испании завершается формирование состава участников Ла Лиги на следующий сезон, в США продолжается борьба на клубном чемпионате мира. Итальянский «Интер» в напряжённом матче одержал победу над японским «Урава Ред Даймондс» со счётом 2:1. Встреча, проходившая в Сиэтле, началась с гола Рёмы Ватанабэ на 11-й минуте, но миланский клуб смог переломить ход игры благодаря точным ударам Лаутаро Мартинеса и Валентина Карбони.