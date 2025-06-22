Военблогер Живов: По целям на Украине единовременно запустили 300 БПЛА

ВС России направили в сторону Украины несколько сотен БПЛА, готовится массированная атака. Об этом в субботу, 21 июня, сообщил военный блогер Алексей Живов.
— Россия запустила по целям на Украине 300 беспилотников единовременно. Сейчас они идут к своим целям, — написал он в Telegram-канале.
Живов не уточнил, по каким объектам ожидаются удары.
В этот же день военкоры сообщили, что в ходе боев в Днепропетровской области «и на еще одном участке» Вооруженные силы РФ прорвались в населенном пункте Шевченко. Согласно их информации, на Новопавловском направлении российская армия прорвала оборону Вооруженных сил Украины и уже заняла большую часть поселка Шевченко.
Ранее подразделения группировки войск «Восток» российских войск освободили от контроля украинских боевиков населенный пункт Запорожье в Донецкой Народной Республике.
21 июня российские военные за сутки нанесли массированный удар по цехам производства, местам сборки и хранения дронов ВСУ. Кроме того, ВС России атаковали пункты временной дислокации украинских подразделений, националистов и иностранных наемников в 142 районах, а также инфраструктуру военного аэродрома и топливно-энергетического комплекса.