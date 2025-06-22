Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военблогер Живов: По целям на Украине единовременно запустили 300 БПЛА

ВС России направили в сторону Украины несколько сотен БПЛА, готовится массированная атака. Об этом в субботу, 21 июня, сообщил военный блогер Алексей Живов.

ВС России направили в сторону Украины несколько сотен БПЛА, готовится массированная атака. Об этом в субботу, 21 июня, сообщил военный блогер Алексей Живов.

— Россия запустила по целям на Украине 300 беспилотников единовременно. Сейчас они идут к своим целям, — написал он в Telegram-канале.

Живов не уточнил, по каким объектам ожидаются удары.

В этот же день военкоры сообщили, что в ходе боев в Днепропетровской области «и на еще одном участке» Вооруженные силы РФ прорвались в населенном пункте Шевченко. Согласно их информации, на Новопавловском направлении российская армия прорвала оборону Вооруженных сил Украины и уже заняла большую часть поселка Шевченко.

Ранее подразделения группировки войск «Восток» российских войск освободили от контроля украинских боевиков населенный пункт Запорожье в Донецкой Народной Республике.

21 июня российские военные за сутки нанесли массированный удар по цехам производства, местам сборки и хранения дронов ВСУ. Кроме того, ВС России атаковали пункты временной дислокации украинских подразделений, националистов и иностранных наемников в 142 районах, а также инфраструктуру военного аэродрома и топливно-энергетического комплекса.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше