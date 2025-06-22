На небе Москвы в июле будут видны только самые яркие звезды

«Справа от Лиры — созвездие Геркулеса. Западнее, рядом с Геркулесом — созвездия Северная Корона и Змееносец. Над северной стороной у горизонта виден Возничий, правее и выше него — Персей и Кассиопея. В северо-восточной стороне находится Андромеда, а на западе ярко сияет Арктур из созвездия Волопас. В зените созвездия Дракон, Цефей и Малая Медведица», — уточнили в Московском планетарии, добавив, что Большая Медведица и Гончие Псы украсят северо-западный горизонт.