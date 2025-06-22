На небе Москвы в июле будут видны только самые яркие звезды

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Условия для наблюдения звезд в средних и северных широтах России, в том числе в Москве, будут малоблагоприятными в июле — на небе будут видны только самые яркие объекты, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.
Солнце в июле не опускается достаточно глубоко под горизонт, поэтому в атмосфере присутствует рассеянный свет, который «ухудшает условия наблюдения слабых туманных объектов космоса», уточнили астрономы.
«Июль малоблагоприятен для наблюдений звездного неба в средних и особенно в северных широтах страны. В условиях белых ночей или полярного дня можно наблюдать только наиболее яркие объекты неба», — сказали ТАСС в планетарии.
Высоко над южным горизонтом после полуночи будут видны созвездия Лебедя и Орла, а также Лира. Их самые яркие звезды — Денеб, Вега и Альтаир — образуют астеризм Летний Треугольник. Близко к горизонту расположится созвездие Стрельца, на востоке — Пегас.
«Справа от Лиры — созвездие Геркулеса. Западнее, рядом с Геркулесом — созвездия Северная Корона и Змееносец. Над северной стороной у горизонта виден Возничий, правее и выше него — Персей и Кассиопея. В северо-восточной стороне находится Андромеда, а на западе ярко сияет Арктур из созвездия Волопас. В зените созвездия Дракон, Цефей и Малая Медведица», — уточнили в Московском планетарии, добавив, что Большая Медведица и Гончие Псы украсят северо-западный горизонт.
В июле россияне также смогут наблюдать по утрам Венеру и Юпитер. После полуночи можно увидеть Сатурн, Уран и Нептун. В лучах Солнца будут прятаться Меркурий и Марс, их видно не будет.