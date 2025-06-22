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Пашинян рассказал, что будет вместо Зангезурского коридора: подробности

Никол Пашинян заявил, что Зангезурский коридор переименуют в Перекрёсток мира.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи с армянской диаспорой Стамбула объявил о планах заменить концепцию Зангезурского коридора на проект под названием «Перекресток мира». Об этом сообщает информагентство News.am.

«Мы сказали, что Зангезурского коридора не будет, будет “Перекресток мира”. Это значит взаимное признание и уважение территориальной целостности, суверенитета и равноправия», — заверил Пашинян.

Напомним, что Зангезурский коридор представляет собой планируемую транспортную артерию, которая должна пройти через армянскую Сюникскую область, соединяя западные регионы Азербайджана с Нахичеванской Автономной Республикой.

«Перекресток мира» — это стратегическая инициатива армянского правительства, направленная на восстановление транспортных связей в Южнокавказском регионе. Проект предусматривает создание международных коридоров, включая маршруты в Азербайджан и Турцию.

Премьер-министр Армении отметил, что для Турции ключевое значение имеет развитие «Среднего коридора» — транзитного маршрута между Китаем и Европой, проходящего через Центральную Азию, Кавказский регион и турецкую территорию. В рамках этой транспортной системы может быть реализован и армянский проект «Перекресток мира».

«Для меня очевидно, что проект “Перекресток мира” может быть частью проекта “Средний коридор”, и он соответствует этой логике. Если хотят передвигаться по территории Армении, ну пусть передвигаются», — заверил Пашинян.

Накануне вице-премьер России Алексей Оверчук высказал мнение о потенциальной возможности Армении ввести ограничения на пролет российских авиасудов через воздушное пространство. По его оценке, такая мера может быть связана с углубляющимся процессом сближения Еревана с Европейским союзом.

Ранее в Министерстве иностранных дел Армении рассказали о перспективах вступления Еревана в Евросоюз. Так, глава МИД Армении Арарат Мирзоян опроверг слухи о возможном изменении формата отношений с Россией, а также подтвердил отсутствие переговоров о присоединении страны к Европейскому союзу.

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