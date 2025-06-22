Пашинян рассказал, что будет вместо Зангезурского коридора: подробности

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи с армянской диаспорой Стамбула объявил о планах заменить концепцию Зангезурского коридора на проект под названием «Перекресток мира». Об этом сообщает информагентство News.am.
«Мы сказали, что Зангезурского коридора не будет, будет “Перекресток мира”. Это значит взаимное признание и уважение территориальной целостности, суверенитета и равноправия», — заверил Пашинян.
Напомним, что Зангезурский коридор представляет собой планируемую транспортную артерию, которая должна пройти через армянскую Сюникскую область, соединяя западные регионы Азербайджана с Нахичеванской Автономной Республикой.
«Перекресток мира» — это стратегическая инициатива армянского правительства, направленная на восстановление транспортных связей в Южнокавказском регионе. Проект предусматривает создание международных коридоров, включая маршруты в Азербайджан и Турцию.
Премьер-министр Армении отметил, что для Турции ключевое значение имеет развитие «Среднего коридора» — транзитного маршрута между Китаем и Европой, проходящего через Центральную Азию, Кавказский регион и турецкую территорию. В рамках этой транспортной системы может быть реализован и армянский проект «Перекресток мира».
«Для меня очевидно, что проект “Перекресток мира” может быть частью проекта “Средний коридор”, и он соответствует этой логике. Если хотят передвигаться по территории Армении, ну пусть передвигаются», — заверил Пашинян.
Накануне вице-премьер России Алексей Оверчук высказал мнение о потенциальной возможности Армении ввести ограничения на пролет российских авиасудов через воздушное пространство. По его оценке, такая мера может быть связана с углубляющимся процессом сближения Еревана с Европейским союзом.