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У берегов южных Курил произошло землетрясение магнитудой 6,0

Эпицентр подземных толчков располагался в 115 км юго-западнее села Малокурильское.

Источник: Аргументы и факты

Подземные толчки магнитудой 6,0 были зафиксированы возле побережья южной части Курильских островов, сообщили в сейсмостанции «Южно-Сахалинск».

«Землетрясение магнитудой 6,0 произошло 22 июня в 08:23 (00:23 мск) в Тихом океане», — сказала начальник Елена Семенова, слова которой приводит РИА Новости.

Эпицентр подземных толчков располагался в 115 км юго-западнее села Малокурильское, которое находится на острове Шикотан. При этом очаг землетрясения залегал на глубине 45 км.

Угроза цунами не объявлялась. Ранее, в ночь на 22 июня, на Курилах произошло землетрясение магнитудой 5,2.

Напомним, 13 и 14 июня у побережья Курильских островов были зарегистрированы подземные толчки магнитудой 6,1.