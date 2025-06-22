NYT: ВС России находятся на расстоянии 19 километров от Сум

Российские войска находятся на расстоянии 19 километров от украинского города Сумы. Об этом в субботу, 21 июня, сообщило американское издание The New York Times (NYT).
Журналисты напомнили слова российского президента России Владимира Путина о действиях армии на данном участке фронта: «У нас нет такой задачи забрать Сумы, но, в принципе, я этого не исключаю».
В публикации отмечается, что РФ настаивает на официальном признании суверенитета над четырьмя новыми регионами: ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областями, что является неприемлемым для руководства Украины.
— Тем не менее после этих территориальных приобретений ВС России вошли еще в три области, — говорится в публикации.
Владимир Путин в рамках пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) ответил на вопрос, куда российская армия сможет дойти на Украине.
Он подчеркнул, что РФ не добивается капитуляции Украины, а настаивает на признании сложившихся «на земле» реалий. Глава государства добавил, что безопасность одних стран не должна обеспечиваться за счет других держав.