Вован и Лексус собрались доказать связь Киева с мошенниками

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) планируют связаться с представителями украинской власти, чтобы получить от них подтверждение, что колл-центры телефонных мошенников, обманывающих россиян, являются частью войны против РФ. Об этом рассказал РИА Новости Владимир Кузнецов.
По его словам, цель этого — получить подтверждения того, что в целом и так известно. При этом Столяров отметил, что в планах — получить от представителей киевского режима подтверждения того, что деятельность мошенников — часть информационной и экономической войны против России.
Ранее Вован и Лексус заявили о начале борьбы с телефонным мошенничеством и поделились информацией о трансформации данной преступной деятельности. Они отметили, что у многих граждан России сложилось устаревшее представление о телефонных аферистах. По их словам, сегодня обманным путем вымогательством занимаются не столько заключенные, сколько колл-центры, расположенные на территории Украины и действующие при поддержке киевских властей.
В текущем году Вован и Лексус решили переориентировать свою деятельность с политических деятелей на разоблачение именно этих мошеннических структур.
Владимир Краснов и Алексей Столяров, известные под вымышленными именами Вован и Лексус, получили известность благодаря своим телефонным розыгрышам известных личностей. Они действуют в стиле «пранк-журналистики», выдавая себя за других людей, сбивая с толку неожиданными сведениями и выуживая щекотливые детали о жизни и взглядах своих «мишеней», которые уверены, что общаются с кем-то знакомым.