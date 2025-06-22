Президент Словакии Петер Пеллегрини подчеркнул историческую роль Красной Армии, румынских и чехословацких воинских формирований в освобождении страны.
Он призвал противостоять попыткам пересмотра исторических фактов под давлением современных политических тенденций, сообщает издание Pravda.
«Мы преклоняемся перед жертвами, которые пали за нашу свободу и героически боролись за то, чтобы мы могли свободно жить здесь сегодня», — сказал он.
Уточняется, что Пеллегрини сделал это заявление во время мемориальных мероприятий в селе Калиште, которое 18 марта 1945 года было практически полностью уничтожено нацистскими войсками, но уже спустя несколько дней освобождено советскими воинами.
Ранее словацкий глава заявил, что проведение всенародного голосования по вопросу отмены антироссийских санкций в стране невозможно.