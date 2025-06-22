Пранкеры Вован и Лексус нашли связь Киева с мошенниками

На ПМЭФ заострили внимание на теме телефонного мошенничества. По мнению пранкеров Вована (Владимира Кузнецова) и Лексуса (Алексея Столярова), обманом граждан РФ занимаются на Украине. Они хотели бы созвониться с властями Киева и добыть правду. Об этом рассказал Владимир Кузнецов в беседе с РИА Новости.
Пранкер уточнил, что колл-центры Украины и мошенничество на их базе — часть войны против России. Он считает, что эту тему нужно поднять в разговоре с представителями киевских властей.
«Чтобы нам действительно подтвердили, что в принципе мы уже и так знаем, но сказали бы из своих уст, что это такая фаза — часть информационной и экономической войны против России», — поделился Владимир Кузнецов.
Вован и Лексус также рассказали, что собираются взаимодействовать со Следственным комитетом. Они назвали деятельность по сбору соответствующих доказательств основной линией их текущих действий.