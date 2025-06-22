Тегеран начал 19-ю волну ударов по Израилю

Иран объявил о начале 19-й волны ракетных ударов по целям на территории Израиля в ходе операции «Праведное обещание 3».
Об этом сообщило агентство Tasnim в своем Telegram-канале.
«Сегодня ночью, во время 19-й волны, большая часть ударных и смертоносных дронов направляется к своим стратегическим целям», — говорится в публикации.
Кроме того, в МАГАТЭ сообщали, что Израиль атаковал цех по производству центрифуг на территории Ирана.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию против Ирана, обвинив Тегеран в создании тайной военно-ядерной программы. Тель-Авив заявил, что операция направлена на «предотвращение угрозы существованию государства». В результате атак погибли высокопоставленные иранские военные, включая начальника Генштаба и командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Удары наносились по ядерным объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане, а также армейским позициям на северо-западе страны.
Иран отрицает военную направленность своей ядерной программы. МАГАТЭ также не располагало конкретными доказательствами создания Тегераном ядерного оружия. Исламская Республика начала ответную операцию «Правдивое обещание — 3», атакуя цели в Израиле. Стороны обмениваются ударами по несколько раз в день. Растет число попаданий в жилые районы и жертв среди мирного населения.
Иран сообщает о сотнях погибших и тысячах раненых мирных жителях из-за израильских ударов. В Израиле погибли более 20 человек, 1217 получили ранения. Россия осудила атаки ЦАХАЛ как категорически неприемлемые. СМИ сообщают о возможном присоединении США к ударам по Ирану.