Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тегеран начал 19-ю волну ударов по Израилю

Иран объявил о начале 19-й волны ракетных ударов по целям на территории Израиля в ходе операции «Праведное обещание 3».

Иран объявил о начале 19-й волны ракетных ударов по целям на территории Израиля в ходе операции «Праведное обещание 3».

Об этом сообщило агентство Tasnim в своем Telegram-канале.

«Сегодня ночью, во время 19-й волны, большая часть ударных и смертоносных дронов направляется к своим стратегическим целям», — говорится в публикации.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударах по складам БПЛА и военному объекту в Иране.

Кроме того, в МАГАТЭ сообщали, что Израиль атаковал цех по производству центрифуг на территории Ирана.

В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию против Ирана, обвинив Тегеран в создании тайной военно-ядерной программы. Тель-Авив заявил, что операция направлена на «предотвращение угрозы существованию государства». В результате атак погибли высокопоставленные иранские военные, включая начальника Генштаба и командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Удары наносились по ядерным объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане, а также армейским позициям на северо-западе страны.

Иран отрицает военную направленность своей ядерной программы. МАГАТЭ также не располагало конкретными доказательствами создания Тегераном ядерного оружия. Исламская Республика начала ответную операцию «Правдивое обещание — 3», атакуя цели в Израиле. Стороны обмениваются ударами по несколько раз в день. Растет число попаданий в жилые районы и жертв среди мирного населения.

Иран сообщает о сотнях погибших и тысячах раненых мирных жителях из-за израильских ударов. В Израиле погибли более 20 человек, 1217 получили ранения. Россия осудила атаки ЦАХАЛ как категорически неприемлемые. СМИ сообщают о возможном присоединении США к ударам по Ирану.

Узнать больше по теме
ЦАХАЛ: армия Израиля, которая постоянно воюет с соседями
Из-за непростых событий на Ближнем Востоке в новостях все чаще можно встретить упоминание ЦАХАЛ. Разберемся, почему израильская армия так называется, насколько она боеспособна и какие у нее особенности.
Читать дальше