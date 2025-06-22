В Курске воссоздали изображение мемориала «Курская битва»

«Сегодня для нас это имеет особое значение, особый смысл. Что такое фашизм и как он страшен, жители региона, увы, сумели убедиться по прошествии восьми с лишним десятилетий… Сегодня мы вспоминаем ту ночь, 22 июня 1941-го года. Ночь, когда закончились выпускные, ночь с субботы на воскресенье, когда десятки миллионов наших людей по всей стране отдыхали, гуляли, наслаждались жизнью, верили в завтрашнее светлое воскресенье, не веря, не думая, не ведая, что начнется самая страшная в истории война», — сказал журналистам врио губернатора Курской области Александр Хинштейн во время акции.