В Курске воссоздали изображение мемориала «Курская битва»

Ночью 22 июня в Курске перед ступенями у входной группы Мемориала памяти павших в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 годов, в рамках акции «Огненные картины войны» были зажжены более восьми тысяч свечей и лампад, сложенные в изображение мемориального комплекса «Курская битва» и подпись «80 лет Победы».
«Сегодня для нас это имеет особое значение, особый смысл. Что такое фашизм и как он страшен, жители региона, увы, сумели убедиться по прошествии восьми с лишним десятилетий… Сегодня мы вспоминаем ту ночь, 22 июня 1941-го года. Ночь, когда закончились выпускные, ночь с субботы на воскресенье, когда десятки миллионов наших людей по всей стране отдыхали, гуляли, наслаждались жизнью, верили в завтрашнее светлое воскресенье, не веря, не думая, не ведая, что начнется самая страшная в истории война», — сказал журналистам врио губернатора Курской области Александр Хинштейн во время акции.
Всероссийская акция «Огненные картины войны» проводится ежегодно в ночь с 21 на 22 июня в память о героическом подвиге советского народа во времена Великой отечественной войны. Цель акции — формирование патриотических ценностей, уважительного отношения к историческому прошлому и сохранению памяти о трагических событиях и героических подвигах времен Великой Отечественной войны 1941−1945 годов.