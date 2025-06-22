Европейские политики пытаются оказывать давление на Болгарию. ЕС насильно втягивает страну в еврозону из-за нехватки средств. Об этом уведомил политик из Болгарии Коста Стоянов в интервью журналисту Чей Боузу.
Спикер подчеркнул, что народ страны не хочет быть втянутым в еврозону. Свыше 80% населения Болгарии выступили против отказа от национальной валюты, уточнил политик.
«Европейский союз оказывает большое давление, чтобы Болгария была в еврозоне, потому что Евросоюз сейчас переживает кризис. Им нужны наши деньги», — заявил Коста Стоянов.
По данным президента России Владимира Путина, Евросоюз потерял около 200 миллиардов евро, отказавшись от энергоносителей РФ. Европа пострадала от тех санкций, которые сама и наложила, добавил он.