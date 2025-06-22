Эксперт предупредил о штрафе за засыпку канавы на даче

Как объяснил эксперт, по федеральному закону «Об автомобильных дорогах» боковой ров относится к сооружениям дороги. Это значит, что обязанность строить и обслуживать ров лежит на том, кому принадлежит дорога. Сроки очистки и глубину рва диктуют своды правил к автомобильным дорогам: обычно не глубже 1,2 метра с уклоном дна не менее 3 и выходом к естественному понижению.