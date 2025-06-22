Глава UFC: Джон Джонс завершил карьеру, Том Аспиналл объявлен новым чемпионом

37-летний Джонс провёл последний бой в ноябре 2024 года на турнире UFC 309, где одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде над Стипе Миочичем. Завершая карьеру с впечатляющим рекордом 27 побед при одном поражении (и одном отменённом результате), Джонс остаётся одним из самых титулованных бойцов в истории смешанных единоборств.