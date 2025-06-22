Россияне смогут увидеть редкий метеорный поток: в планетарии назвали дату звездопада

В России ночью 31 июля можно лицезреть удивительное космическое явление. Взглянув на небо, россияне увидят метеорный поток Южные дельта-Аквариды. Именно в ночь на 31 июля звездопад достигнет пика своей мощности, пишет ТАСС, ссылаясь на источники в Московском планетарии.
Так, россияне будут иметь возможность увидеть до 25 ярких вспышек на небе. Отмечается, что лучше всего наблюдать за явлением при ясном небе. Звездопад будет особенно четко виден с территории Южного полушария Земли.
«В наших северных широтах при ясной погоде наилучшее время для наблюдения метеоров сложится перед рассветом, когда радиант занимает наивысшее положение (18°) над горизонтом», — сказано в сообщении.
Ранее, 18 июня, жители Новосибирска могли наблюдать серебристые облака. Их появление часто приходится на конец мая, однако в этом году явление зафиксировано в июне.