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Россияне смогут увидеть редкий метеорный поток: в планетарии назвали дату звездопада

Россияне смогут увидеть звездопад Южные дельта-Аквариды в ночь на 31 июля.

Источник: Комсомольская правда

В России ночью 31 июля можно лицезреть удивительное космическое явление. Взглянув на небо, россияне увидят метеорный поток Южные дельта-Аквариды. Именно в ночь на 31 июля звездопад достигнет пика своей мощности, пишет ТАСС, ссылаясь на источники в Московском планетарии.

Так, россияне будут иметь возможность увидеть до 25 ярких вспышек на небе. Отмечается, что лучше всего наблюдать за явлением при ясном небе. Звездопад будет особенно четко виден с территории Южного полушария Земли.

«В наших северных широтах при ясной погоде наилучшее время для наблюдения метеоров сложится перед рассветом, когда радиант занимает наивысшее положение (18°) над горизонтом», — сказано в сообщении.

Ранее, 18 июня, жители Новосибирска могли наблюдать серебристые облака. Их появление часто приходится на конец мая, однако в этом году явление зафиксировано в июне.