Около Музея Победы в Москве началась акция «Свеча памяти»

22 июня, в День памяти и скорби, вход в Музей Победы будет бесплатным (за исключением экспозиций «Подвиг Народа» и «Битва за Москву. Первая Победа!»). В 12:15 по московскому времени одновременно по всей стране будет объявлена минута молчания, минута скорби, к которой присоединятся и все посетители главного здания Музея Победы.