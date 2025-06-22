Около Музея Победы в Москве началась акция «Свеча памяти»

Акция «Свеча памяти», которая приурочена к Дню памяти и скорби и 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны, началась в ночь на воскресенье, 22 июня, около Музея Победы в столице.
Перед началом акции для собравшихся людей прозвучали песни, посвященные героям ВОВ. В полночь они почтили память погибших минутой молчания, передает корреспондент РИА Новости.
Ветераны ВОВ зажгли факел от Огня Памяти и Славы и передали пламя участникам акции. Ветераны, почетные гости и волонтеры зажгли 1418 свечей — по числу дней Великой Отечественной войны.
22 июня, в День памяти и скорби, вход в Музей Победы будет бесплатным (за исключением экспозиций «Подвиг Народа» и «Битва за Москву. Первая Победа!»). В 12:15 по московскому времени одновременно по всей стране будет объявлена минута молчания, минута скорби, к которой присоединятся и все посетители главного здания Музея Победы.
Для гостей музея на Поклонной горе подготовили четырехчасовую концертную программу.