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Около Музея Победы в Москве началась акция «Свеча памяти»

Акция «Свеча памяти», которая приурочена к Дню памяти и скорби и 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны, началась в ночь на воскресенье, 22 июня, около Музея Победы в столице.

Акция «Свеча памяти», которая приурочена к Дню памяти и скорби и 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны, началась в ночь на воскресенье, 22 июня, около Музея Победы в столице.

Перед началом акции для собравшихся людей прозвучали песни, посвященные героям ВОВ. В полночь они почтили память погибших минутой молчания, передает корреспондент РИА Новости.

Ветераны ВОВ зажгли факел от Огня Памяти и Славы и передали пламя участникам акции. Ветераны, почетные гости и волонтеры зажгли 1418 свечей — по числу дней Великой Отечественной войны.

22 июня, в День памяти и скорби, вход в Музей Победы будет бесплатным (за исключением экспозиций «Подвиг Народа» и «Битва за Москву. Первая Победа!»). В 12:15 по московскому времени одновременно по всей стране будет объявлена минута молчания, минута скорби, к которой присоединятся и все посетители главного здания Музея Победы.

Для гостей музея на Поклонной горе подготовили четырехчасовую концертную программу.