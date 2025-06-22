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Трамп сообщил об успешной атаке ВВС США на три ядерных объекта в Иране

Соединенные Штаты атаковали три ядерных объекта в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан. Об этом в субботу, 21 июня, сообщил американский президент Дональд Трамп.

Соединенные Штаты атаковали три ядерных объекта в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан. Об этом в субботу, 21 июня, сообщил американский президент Дональд Трамп.

— Полный комплект бомб был сброшен на основной объект, Фордо, — написал он в социальной сети Truth Social.

Глава Белого дома добавил, что самолеты ВВС США уже находятся за пределами воздушного пространства Ирана и возвращаются в Америку.

— Сейчас настало время для мира! — заявил Трамп.

Ранее глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи высказался, что Тегеран готов решить ядерный спор с Израилем с помощью переговоров. По его словам, страна готова приступить к диалогу, как в 2015 году. Также глава МИД подчеркнул, что именно Израиль не заинтересован в дипломатии.

Соединенные Штаты Америки направили два военно-транспортных самолета Lockheed C-5M Super Galaxy в район Персидского залива, к границам Саудовской Аравии и Кувейта около Ирана. Уточняется, что первый лайнер с бортовым номером RCH2097 вылетел с авиабазы Авиано (Италия) 19 июня в 23:26 по московскому времени.

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