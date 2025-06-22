Бойцы России и США могут сойтись в бою на турнире UFC

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев допустил, что турнир UFC может пройти в России в 2025 году. В апреле президент UFC Дэйна Уайт подтвердил, что ведутся переговоры о возвращении организации в РФ, а глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил о планах провести турнир осенью 2025 года.