Бойцы России и США могут сойтись в бою на турнире UFC

Дмитриев допустил проведение турнира UFC в России в 2025 году.
Российские и американские бойцы могут встретиться на матчевой встрече в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом заявил президент организации Дэйна Уайт.
«Это интересно, мы об этом не думали. Это не исключено», — отметил Уайт на пресс-конференции, следует из сообщения UFC в социальной сети X.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев допустил, что турнир UFC может пройти в России в 2025 году. В апреле президент UFC Дэйна Уайт подтвердил, что ведутся переговоры о возвращении организации в РФ, а глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил о планах провести турнир осенью 2025 года.