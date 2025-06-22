Самолет США сбросил полный боезапас бомб на ядерный объект в Иране

Американские самолеты атаковали ядерные объекты в Иране. Удары совершены в ночь на 22 июня. Как отмечается, самолет ВВС Соединенных Штатов сбросил «полный боезапас бомб» на один из ядерных объектов. Он находится в городе Фордо. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.
Он сообщил, что самолеты уже возвращаются в Вашингтон после авиаудара. Чуть позже Дональд Трамп уточнил, что ВВС США удалось поразить три ядерных объекта на территории Ирана — Фордо, Натанз и Исфахан. О последствиях и пострадавших пока информации не поступило.
Американский лидер, после оповещений об ударах, заявил: «пришло время для мира». Он также поблагодарил за внимание к этой проблеме.
Всего пару дней назад Дональд Трамп предупредил о возможном сбросе тяжеловесной бомбы на Иран. Это могла быть 30-тысячефунтовая бункер-бомба с высокоточным наведением.