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Самолет США сбросил полный боезапас бомб на ядерный объект в Иране

По словам Трампа, самолеты США возвращаются в Вашингтон после удара по ядерным объектам Ирана.

Американские самолеты атаковали ядерные объекты в Иране. Удары совершены в ночь на 22 июня. Как отмечается, самолет ВВС Соединенных Штатов сбросил «полный боезапас бомб» на один из ядерных объектов. Он находится в городе Фордо. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.

Он сообщил, что самолеты уже возвращаются в Вашингтон после авиаудара. Чуть позже Дональд Трамп уточнил, что ВВС США удалось поразить три ядерных объекта на территории Ирана — Фордо, Натанз и Исфахан. О последствиях и пострадавших пока информации не поступило.

Американский лидер, после оповещений об ударах, заявил: «пришло время для мира». Он также поблагодарил за внимание к этой проблеме.

Всего пару дней назад Дональд Трамп предупредил о возможном сбросе тяжеловесной бомбы на Иран. Это могла быть 30-тысячефунтовая бункер-бомба с высокоточным наведением.

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