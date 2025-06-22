Самолет США сбросил полный боезапас бомб на ядерный объект в Иране

Он сообщил, что самолеты уже возвращаются в Вашингтон после авиаудара. Чуть позже Дональд Трамп уточнил, что ВВС США удалось поразить три ядерных объекта на территории Ирана — Фордо, Натанз и Исфахан. О последствиях и пострадавших пока информации не поступило.