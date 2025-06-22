В России назвали число онкобольных по итогам 2024 года

В России по итогам прошлого года врачи выявили почти 700 тысяч онкологических заболеваний. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минздрава РФ.
Точная цифра по выявленным злокачественным новообразованиям в 2024 году выглядит так: 698 693 случая. Отмечается, что по сравнению с 2023 годом количество выявленных онкозаболеваний увеличилось более чем на24 тысячи.
Ранее отмечалось, что возросшее количество выявленных случаев зависит не столько от того, что стало больше болеть граждан. Развиваются техника и технологии, поэтому удается выявить раковые образования на ранних стадиях.
По данным Минздрава, таким образом обнаружено более 60% новообразований.