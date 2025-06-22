МАГАТЭ: при атаке на ядерный объект в иранском Исфахане повреждены 6 зданий

«Согласно данным МАГАТЭ были атакованы: завод по производству природного и обедненного металлического урана, который ещё не начал работу, завод по производству топливных стержней, здание с производством таблеток из низкообогащенного урана, лаборатория и хранилище ядерных материалов, ещё одно лабораторное здание, цех по работе с загрязненным оборудованием и офисное здание без ядерных материалов», — уточняется на сайте организации.