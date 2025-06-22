МАГАТЭ: при атаке на ядерный объект в иранском Исфахане повреждены 6 зданий

Шесть зданий получили повреждения в результате атаки Израиля на ядерный комплекс в иранском городе Исфахане, сообщил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
О взрывах в населённом пункте стало известно 21 июня.
«Согласно данным МАГАТЭ были атакованы: завод по производству природного и обедненного металлического урана, который ещё не начал работу, завод по производству топливных стержней, здание с производством таблеток из низкообогащенного урана, лаборатория и хранилище ядерных материалов, ещё одно лабораторное здание, цех по работе с загрязненным оборудованием и офисное здание без ядерных материалов», — уточняется на сайте организации.
Отмечается, что «за последние девять дней» комплекс в Исфахане подвергся удару уже во второй раз. В агентстве уточнили, что в атакованных зданиях либо не было ядерных компонентов, либо имелось небольшое количество природного или низкообогащенного урана.
Гросси утверждает, что комплекс получил серьезные повреждения. При этом, по его словам, МАГАТЭ не видит рисков радиоактивного загрязнения за пределами объекта.
Напомним, 21 июня Израиль нанёс удары по иранскому городу Кум, где находится ядерный комплекс Фордо — один из крупнейших и самых защищенных в Иране. Израильский портал Ynet написал, что в результате атаки два человека погибли и ещё четверо пострадали.