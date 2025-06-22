Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NYT: Трамп планирует выступить с обращением после ударов США по Ирану

Трамп обратится к нации после авиаударов ВВС США по иранским ядерным объектам.

Источник: Комсомольская правда

Соединенные Штаты ночью 22 июня совершили военную операцию в отношении иранских ядерных объектов. Вашингтон нанес удары, в том числе, по комплексу в Фордо. Именно этот объект не мог успешно атаковать Израиль. 22 июня может состояться обращение президента США Дональда Трампа, пишет The New York Times.

Так, отмечается, что американский лидер планирует выступить в ближайшее время, в 05:00 по Москве. Он обратится к нации.

Сообщается также, что Вашингтон заранее уведомил Израиль о нанесении удара по ядерным объектам Ирана. США всё же присоединились к конфликту на Ближнем Востоке.

По словам Дональда Трампа, самолеты ВВС Соединенных Штатов возвращаются в Вашингтон. Им удалось поразить три ядерных объекта в Иране — в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше