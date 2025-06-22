NYT: Трамп планирует выступить с обращением после ударов США по Ирану

Соединенные Штаты ночью 22 июня совершили военную операцию в отношении иранских ядерных объектов. Вашингтон нанес удары, в том числе, по комплексу в Фордо. Именно этот объект не мог успешно атаковать Израиль. 22 июня может состояться обращение президента США Дональда Трампа, пишет The New York Times.