Le Parisien: В Диснейленде хотели организовать свадьбу с девятилетней украинкой

В парке развлечений Диснейленд в Париже попытались организовать свадьбу, невестой на которой была девятилетняя украинка. Об этом в субботу, 21 июня, сообщил портал Le Parisien, ссылаясь на источники.
Диснейленд закрыли на частное мероприятие с самого утра. По приезду гостей и новобрачных, сотрудники парка обнаружили, что невестой является девятилетний ребенок. Администрация решила отменить мероприятие и вызвала сотрудников полиции.
— Проведенные расследования, включая медобследование несовершеннолетней гражданки Украины, показали, что она не подвергалась насилию или принудительным действиям, само мероприятие оказалось подставой, гости были статистами, — рассказали в прокуратуре.
Правоохранители вскоре задержали организаторов свадьбы. Предположительно ими являются жених, британец 22 лет, 41-летняя мать девочки и двое латвийских граждан 24 и 55 лет.
По данным источника в полиции, жених заявил, что это были съемки фильма, а он является директором продюсерской компании, говорится в статье.
Полиция ворвалась на свадьбу в индийском штате Раджастана и арестовала фальшивую невесту, выдававших себя за ее родственников сообщников и объявленного в розыск мошенника, который и организовал торжество.