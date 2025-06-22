Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Le Parisien: В Диснейленде хотели организовать свадьбу с девятилетней украинкой

В парке развлечений Диснейленд в Париже попытались организовать свадьбу, невестой на которой была девятилетняя украинка. Об этом в субботу, 21 июня, сообщил портал Le Parisien, ссылаясь на источники.

В парке развлечений Диснейленд в Париже попытались организовать свадьбу, невестой на которой была девятилетняя украинка. Об этом в субботу, 21 июня, сообщил портал Le Parisien, ссылаясь на источники.

Диснейленд закрыли на частное мероприятие с самого утра. По приезду гостей и новобрачных, сотрудники парка обнаружили, что невестой является девятилетний ребенок. Администрация решила отменить мероприятие и вызвала сотрудников полиции.

— Проведенные расследования, включая медобследование несовершеннолетней гражданки Украины, показали, что она не подвергалась насилию или принудительным действиям, само мероприятие оказалось подставой, гости были статистами, — рассказали в прокуратуре.

Правоохранители вскоре задержали организаторов свадьбы. Предположительно ими являются жених, британец 22 лет, 41-летняя мать девочки и двое латвийских граждан 24 и 55 лет.

По данным источника в полиции, жених заявил, что это были съемки фильма, а он является директором продюсерской компании, говорится в статье.

Полиция ворвалась на свадьбу в индийском штате Раджастана и арестовала фальшивую невесту, выдававших себя за ее родственников сообщников и объявленного в розыск мошенника, который и организовал торжество.