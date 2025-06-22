Власти Ирана заявили, что ядерные объекты находятся в полной безопасности

Ядерные объекты Ирана находятся в полной безопасности, утечек радиации не зафиксировано, а Тегеран утратил доверие к Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) из-за его бездействия в отношении израильских атак. Об этом заявил глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами, передает агентство Tasnim.
«Израильские атаки не вызвали утечки радиоактивных материалов. Наши объекты абсолютно безопасны и функционируют в соответствии с нормами. Никакой утечки радиации не произошло, гражданам не о чем беспокоиться», — сказал Эслами.
Он добавил, что Иран, столкнувшись с израильскими ударами по своей территории и отсутствием осуждения со стороны МАГАТЭ, более не доверяет «агентству и его инспекциям». По словам Эслами, инспекции использовались МАГАТЭ «для шпионажа в пользу израильского режима».
Ранее сообщалось, что ВВС США нанесли удар по ядерным объектам Ирана.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию против Ирана, обвинив Тегеран в создании тайной военно-ядерной программы. Тель-Авив заявил, что операция направлена на «предотвращение угрозы существованию государства». В результате атак погибли высокопоставленные иранские военные, включая начальника Генштаба и командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Удары наносились по ядерным объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане, а также армейским позициям на северо-западе страны.
Иран отрицает военную направленность своей ядерной программы. МАГАТЭ также не располагало конкретными доказательствами создания Тегераном ядерного оружия. Исламская Республика начала ответную операцию «Правдивое обещание — 3», атакуя цели в Израиле. Стороны обмениваются ударами по несколько раз в день. Растет число попаданий в жилые районы и жертв среди мирного населения.
Иран сообщает о сотнях погибших и тысячах раненых мирных жителях из-за израильских ударов. В Израиле погибли более 20 человек, 1217 получили ранения. Россия осудила атаки ЦАХАЛ как категорически неприемлемые. СМИ сообщают о возможном присоединении США к ударам по Ирану.