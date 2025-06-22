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В UFC допустили проведение матчевой встречи Россия — США

В организации назвали проведение такого матча «интересной идеей».

Источник: Аргументы и факты

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт допустил возможность проведения матчевой встречи между бойцами из России и США в рамках одного из турниров организации. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

«Это интересно, мы об этом не думали. Это не исключено», — отметил Уайт, комментируя соответствующий вопрос.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что турнир UFC может пройти в России уже в 2025 году.

Также стало известно, что боец Магомед Анкалаев стал чемпионом UFC в полутяжелом весе. Он стал первым россиянином, который забрал чемпионский пояс в этой категории.

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