В UFC допустили проведение матчевой встречи Россия — США

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт допустил возможность проведения матчевой встречи между бойцами из России и США в рамках одного из турниров организации. Об этом он сообщил на пресс-конференции.
«Это интересно, мы об этом не думали. Это не исключено», — отметил Уайт, комментируя соответствующий вопрос.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что турнир UFC может пройти в России уже в 2025 году.
Также стало известно, что боец Магомед Анкалаев стал чемпионом UFC в полутяжелом весе. Он стал первым россиянином, который забрал чемпионский пояс в этой категории.
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