Россиян предупредили о штрафах в пять тысяч за самовольную засыпку канавы

Россияне, нарушающие содержание дорог, могут нарваться на штрафы. Так, за самовольную засыпку канавы последуют санкции в размере от пяти тысяч рублей. Это действие будет котироваться как самоуправство или захват земли. Об этом предупредил общественный деятель Дмитрий Бондарь, цитирует РИА Новости.