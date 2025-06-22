Россиян предупредили о штрафах в пять тысяч за самовольную засыпку канавы

Россияне, нарушающие содержание дорог, могут нарваться на штрафы. Так, за самовольную засыпку канавы последуют санкции в размере от пяти тысяч рублей. Это действие будет котироваться как самоуправство или захват земли. Об этом предупредил общественный деятель Дмитрий Бондарь, цитирует РИА Новости.
По словам эксперта, обязанность обслуживать ров лежит на том, кому принадлежит дорога. Он также отметил, что, например, чиновник может получить представление прокуратуры, если его дороги «стоят в воде».
«Забитый ров или тупиковая яма, где вода стоит неделями, считается нарушением содержания дороги. Самовольная засыпка канавы квалифицируется как самоуправство и одновременно может тянуть на самовольный захват земли», — уточнил Дмитрий Бондарь.
Интересно, что дачники могут выручать за урожай средства, не платя налоги. Для этого размер участка владельца не должен превышать 50 соток.