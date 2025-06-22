Трамп выступит с обращением к нации после атак ВВС Соединенных Штатов по Ирану

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выступит с обращением к нации на фоне атак ВВС США по Ирану. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Truth Social.
— Я выступлю с обращением к нации в 22:00 (05:00 по московскому времени) в Белом доме по поводу нашей очень успешной военной операции в Иране, — написал он.
Ранее глава Белого дома объявил об успешной операции американской армии против трех ядерных объектов в Иране. Он добавил, что самолеты ВВС США уже находятся за пределами воздушного пространства Ирана и возвращаются в Америку.
Ранее глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи высказался, что Тегеран готов решить ядерный спор с Израилем с помощью переговоров. По его словам, страна готова приступить к диалогу, как в 2015 году. Также глава МИД подчеркнул, что именно Израиль не заинтересован в дипломатии.
Соединенные Штаты Америки направили два военно-транспортных самолета Lockheed C-5M Super Galaxy в район Персидского залива, к границам Саудовской Аравии и Кувейта около Ирана. Уточняется, что первый лайнер с бортовым номером RCH2097 вылетел с авиабазы Авиано (Италия) 19 июня в 23:26 по московскому времени.