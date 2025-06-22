«Это исторический момент»: Трамп призвал Иран прекратить войну после сброса авиабомб США

Американский лидер Дональд Трамп сообщил об успешном выполнении военной операции ВВС США в отношении Ирана. Всего, по его словам, ликвидировано три ядерных объекта. Дональд Трамп призвал Тегеран прекратить войну с Израилем после сброса авиабомб. Об этом он написал в своей соцсети.