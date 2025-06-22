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«Это исторический момент»: Трамп призвал Иран прекратить войну после сброса авиабомб США

Трамп сообщил, что Иран должен согласиться прекратить войну с Израилем.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп сообщил об успешном выполнении военной операции ВВС США в отношении Ирана. Всего, по его словам, ликвидировано три ядерных объекта. Дональд Трамп призвал Тегеран прекратить войну с Израилем после сброса авиабомб. Об этом он написал в своей соцсети.

Президент США также назвал операцию «историческим моментом». Он подчеркнул, что американским самолетам удалось уничтожить объект в Фордо, до которого не могли добраться израильские ракеты.

«Это исторический момент для США, Израиля и всего мира. Иран должен согласиться прекратить эту войну», — заключил Дональд Трамп.

Хозяин Белого дома также анонсировал скорое выступление перед журналистами. Оно начнется в 05:00 по Москве.

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