США применили бомбардировщики B-2 в ударах по Ирану — СМИ

США применили бомбардировщики B-2 при нанесении ударов по ядерным объектам Ирана. Об этом передает агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника.
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил об успешной операции американских военных против трех иранских ядерных объектов, включая Фордо, Натанз и Исфахан.
«Бомбардировщики США B-2 были задействованы в ударах по ядерным объектам Ирана», — проинформировал агентство американский чиновник.
Reuters напомнило, что ранее в субботу оно уже сообщало о перемещении бомбардировщиков B-2, способных нести боеприпасы для поражения укрепленных объектов.
Перед этим Трамп поздравил военных своей страны с успешным нанесением удара по ядерным объектам Ирана. Американский лидер также заявил, что такую операцию могли провести только военные США. Ранее сообщалось о высокой готовности Штатов вступить в войну с Ираном. Трамп также призвал Тегеран заключить мир. Он назвал его историческим как для Израиля и США, так и для всего мира.
В то же время власти исламской республики предостерегали американцев от вступления в конфликт на стороне Израиля. Иран заявлял, что он нанесет удары по военным базам США на Ближнем Востоке в случае атаки со стороны американцев.